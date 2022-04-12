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Elazığ Yolspor, ikinci bitirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Elazığ Yolspor, ikinci bitirdi

Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Yolspor, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dersimspor'u 6-2 yenerek grubunu 2. sırada tamamladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Yolspor, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dersimspor'u 6-2 yenerek grubunu 2. sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Elazığ Yolspor, son hafta müsabakasında deplasmanda Dersimspor'la karşılaştı. Tunceli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta turuncu-siyahlılar Furkan Keleş (3), Burakhan Cevher (2) ve Muhammed Yılmaz'ın attığı gollerle sahadan 6-2 galip ayrıldı. Puanını 30'a yükselten Elazığ ekibi, bu sonuçla grubunu 2. basamakta tamamladı. 3. Grup'ta şampiyonluğu, bir diğer Elazığ ekibi D. Fırat Üniversitesi GSK elde etmişti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Elazığ, Spor, Haberler

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