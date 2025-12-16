Elazığ'da yeni spor branşlarıyla geleceğe yatırım

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yatırımlarıyla birlikte kente yeni spor branşları kazandırmaya devam ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, son yıllarda hayata geçirilen spor ve gençlik yatırımlarıyla birlikte kente yeni spor branşları kazandırmaya devam ediyor. Açılan yeni branşlarla Elazığ, spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda Elazığ'da; hokey, eskrim, dart, bocce, bilardo, halter, su topu, paletli yüzme, triatlon, dağcılık, step- aerobik, kaykay ve bisiklet branşları faaliyete geçirilerek gençlerin hizmetine sunuldu.

Yeni branşlarla birlikte çok daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini belirten Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sporla buluşmalarının sağlandığını ifade etti. Yapılan yatırımlar sayesinde gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sunulurken, sporun tabana yayılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, Elazığ'dan milli takımlara kazandırılan sporcu sayısında da her geçen gün artış yaşanıyor. Farklı branşlarda yetiştirilen sporcuların önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atması beklenirken, Elazığ'ın yeni branşları ve modern tesisleriyle Türkiye'nin önemli spor merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm gençleri sporla buluşmaya davet ederken, yapılan yatırımlarda emeği geçen antrenörlere, sporculara ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. - ELAZIĞ