Elazığ Valisi, Başarılı Sporcuları Ağırladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kent adına başarı elde eden sporcu ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Elazığ adına başarı elde eden sporcular ve antrenörlerini kabul etti. Elazığ Valisi Hatipoğlu, 21-25 Mart 2025 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenen Okul Sporları Güreş Yıldız Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında, 57 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan TOKİ Fırat Ortaokulu öğrencisi Muhammed Abdulkadir Çelik, antrenörü İlyas Peker, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve Elazığ TEİAŞ 13. Bölge Müdürü Ahmet Saraç, ağırladı. Vali Numan Hatipoğlu, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Hatipoğlu boks milli takım antrenörü Cemil Döndü, kadın milli Boksörleri Gizem Özer, Remziye Yenikan, Sıla Kartal ve Nisanur Yıldırım'la da bir araya geldi. - ELAZIĞ