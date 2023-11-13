Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Gümüşhane Kelkitspor-Elazığspor maçındaki olayları kınadı

Gümüşhane Kelkitspor- Elazığspor maçında yaşanan olayları kınayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı İdris Alan, "Elazığ'a dil uzatmak kimsenin haddine değildir" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Gümüşhane Kelkitspor - Elazığspor maç esnasında ve sonrasında meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yayımladı. Başkan Alan, "Vatana ve Millete bağlılığıya, Türkiye'nin her yerinde kabul görmüş; dürüstlüğün, mertliğin, yiğitliğin, asaletin, misafirperverliğin, cömertliğin, saygının ve sevginin, gözü karalığın, delikanlılığın ve en önemlisi vatanseverliğin şehri Elazığ'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Elazığspor'umuzun ve Elazığspor'a gönül vermiş kıymetli hemşehrilerimin yaşadığı aşağılık olayları en sert şekilde kınıyorum. Elazığ'a dil uzatmak kimsenin haddine değildir. Üç beş tane çapulcu, cahil, kendini bilmez insan müsveddesinin sergilediği tavırları elbette bir şehre mal etmiyoruz. Ancak, herkes bilmeli ki; bizim vatanımıza ve milletimize olan bağlılığımız kimsenin diline düşecek bir meta değildir" diye konuştu.

Başkan Alan, "Elazığ'dan, gönül verdiği Elazığspor'umuza destek vermek adına 500 kilometre yol giden 15-16 yaşlarında bir genç kardeşimize, hem de deplasmanda saldırıya uğrayan kitleyi korumakla görevli emniyet mensubu tarafından aşırı bir şiddet uygulamanın adı nedir. Ben sizlere açıklayayım; hastalık. Genç kardeşlerimizin ve orada bulunan hemşehrilerimizin suçsuz yere canını yakan art niyetli kişileri en sert şekilde kınıyor, İçişleri Bakan Yardımcılarımız ve hemşehrilerimiz Mehmet Aktaş'ı ve Mehmet Sağlam'ı konu ile yakından ilgilenmeye davet ediyorum. Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan olarak, bir Elazığlı hemşehriniz ve Elazığspor sevdalısı bir taraftar olarak, başta valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehrilerimizi en güçlü şekilde Elazığspor'umuzun etrafında birleşmeye davet ediyorum. Biz Elazığspor'umuzun yanında ne kadar olursak, bu gibi alçak saldırılar ezilerek; fitne, kin ve çirkef çamurunda boğularak yok olacaktır. Elazığspor forması için ter döken bütün sporcularımızı ve teknik heyetimizi daha çok çalışmaya davet ediyorum ve inanıyorum ki hedefimiz olan Süper Lig yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ