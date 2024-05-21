Elazığ Son Hilal Spor Kulübü Turkish Open Kick Boks Şampiyonasında 5 madalya kazandı

Turkish Open Kick Boks Şampiyonasında Elazığ Son Hilal Spor Kulübü 5 madalyayla organizasyonu tamamladı.

15 - 19 Mayıs tarihleri arası İstanbul TÜYAP'ta yapılan Turkish Open Kick Boks Şampiyonası'nda Elazığ Son Hilal Spor Kulübü 5 madalyayla organizasyonu tamamladı. Alpaslan Hamza Kıvık 91 kilo genç erkek full contactta 1. olurken, Ali Yağız Topuz +94 kilo light contactta 2., Civan Polat 91 kilo low kickte 2., Yağmur Aybeniz Turgut 52 kilo genç full contactta 3. ve Orhan Bulğak 91 kilo k1'de 3. oldu.

Kulüp Başkanı ve antrenörü Zülfü Topuz yaptığı açıklamada sporcularını tebrik ederek, Elazığ sporuna hizmet etmeye devam etmek istediklerini söyledi. - ELAZIĞ