Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam

Elazığ Satranç İl Birinciliği Müsabakası Tamamlandı

Elazığ Satranç İl Birinciliği Müsabakası Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Elazığ Satranç İl Birinciliği müsabakası 3-5 Ocak tarihlerinde yapıldı. 102 sporcu, 7 tur üzerinden kıyasıya yarıştı ve dereceye girenler Türkiye kupasına katılma hakkı kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Elazığ satranç il birinciliği müsabakası sona erdi.

Türkiye kupasının il ayağı olan Elazığ Satranç İl Birinciliği turnuvası 3-5 Ocak tarihlerinde düzenlendi. 7 tur üzerinden yapılan turnuvaya 102 sporcu kayıt yaptırıp kıyasıya mücadele etti. Turnuvanın ilk üç derecesini elde eden sporculara kupa, ilk beş derecesini elde eden sporculara ise madalya takdimi yapıldı. Turnuvada birinciliği elde eden sporcu Türkiye kupasına katkı payı ödemeden katılmaya hak kazanırken, diğer sporcular yarışmayı tamamlayarak Türkiye kupasına katılmayı elde etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Satranç Federasyonu faaliyet programında yer alan 7 tur üzerinden düzenlenen Elazığ il birinciliği müsabakasına toplamda 102 sporcu katılım sağladı. Müsabaka 3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilip son bulmuştur. Kategorilere göre dereceye giren sporcular yapılacak olan Türkiye kupasına katılmaya hak kazanmıştır. Yapılan müsabakada dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerini tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Cemal Enginyurt hangi partiye katılacağını canlı yayında açıkladı
img

Ünlü yorumcular aynı noktada birleşti
img

"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Maç sonu açıklama yaparken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.