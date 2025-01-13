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Elazığ Kadın Hentbol Takımı Namağlup Devam Ediyor

Elazığ Kadın Hentbol Takımı Namağlup Devam Ediyor
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımı, 2. Ligdeki mücadelesine namağlup devam ederek Gaziantep'te kazandığı 34-21'lik skorla 1. Lig Play-Off'larına grup şampiyonu olarak gitmeye hak kazandı.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü hentbol kadın takımı 2. Ligde mücadelesine namağlup devam ediyor.

Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımı, son olarak Gaziantep'te oynadığı müsabakayı 34-21'lik skorla geçip 1. Lig Play-Off'lara grup şampiyonu olarak gidiyor. Geçtiğimiz sezon da Play-Off mücadelesi veren ancak oynadığı müsabakalarla 2. Ligde devam eden eden takım, yarım kalan hikayeyi bu sezon tamamlamak istiyor. Tamamı Elazığlı sporcularla yoluna devam eden, transfer yapmadan kendi alt yapısından kurulan, yerel imkanlarla varlığını sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımı, profesyonel ligde adından söz ettirmek için disiplin ve kararlılıkla antrenmanlarını gerçekleştirip sahada istediği skoru elde ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "İddialı bir şekilde sezon içinde varlığını sürdüren Gençlik ve Spor Kulübü kadın hentbol takımımıza başarılar diliyorum. Takımlarımızın verdiği mücadele ile Elazığ'da hentbol sporunu gün geçtikçe daha iyi bir şekilde geliştirerek başarılar elde edecek, takımlarımızı daha iyi yerlere getireceğiz inşallah. Hentbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini sahada alacağımıza inanıyoruz. Takımımızda hiç transfer yapmadan tamamıyla kendi şehrimizin çocuklarından oluşuyor. Takımların devamlılığı için alt yapı çalışmaları ciddi bir öneme sahip, antrenörlerimiz de bu hususta gereken özveriyi sağlıyorlar, antrenörlerimiz olan Deniz Aydın Yıldırım ve Engin Doğan hocalarımızın da ciddi emek ve gayretleri söz konusu. Nitekim tekrardan Play-Off heyecanı yaşayacağımız bu sezonda da grup şampiyonu olarak yer alacağız. İnşallah başarılarla dolu bir sezon ardından yolun sonu 1. Lig olur. Bu vesileyle de Gençlik ve Spor Kulübü yöneticilerimize, hocalarımıza ve takımımıza teşekkür ediyor, Play-Off mücadelesinde başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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