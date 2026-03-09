Haberler

Maden'de 81 yıllık hasret sona erdi

Maden'de 81 yıllık hasret sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Maden ilçesinde uzun yıllardır beklenen sentetik futbol sahası hizmete girdi. Maden Bakıspor ile Abdullahpaşaspor arasında oynanan karşılaşma, yeni sahada gerçekleştirilen ilk resmi maç oldu. Kulüp yetkilileri, tesisin gençlerin sporla buluşmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Elazığ'ın Maden ilçesinde uzun yıllardır özlemi çekilen sentetik futbol sahası tamamlanarak hizmete açıldı.

Elazığ'ın Maden ilçesinde uzun yıllardır özlemi çekilen sentetik futbol sahası tamamlanarak hizmete açıldı. Maden Bakıspor ile Abdullahpaşaspor arasında oynanan karşılaşma, yeni sentetik sahada gerçekleştirilen ilk resmi müsabaka olarak kayıtlara geçti. Yıllarca toprak zeminde mücadele eden Madenli sporcular için bu karşılaşma tarihi bir başlangıç oldu.

Maden Bakırspor Teknik Sorumlusu Aydın Yakar uzun bir aradan sonra ilçede modern bir sahaya kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "En son burada toprak zeminde maç oynuyorduk. Uzun bir aradan sonra ilk kez sentetik sahada resmi maçımıza çıktık. Bu tesisle birlikte inşallah nice şampiyonluklara imza atacağız" dedi.

Kulüp Başkanı Orhan Deprem ise "Öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra sentetik sahamıza kavuştuk ve bugün ilk maçımızı oynadık. Maden Bakırspor olarak gençlerimizin kahve köşelerinde değil, sahalarda sporla iç içe olmasını istiyoruz. Bu tesisle birlikte Maden gençliğinin futbol ile daha fazla buluşacağına ve nice başarılara imza atacağına inanıyorum. İlçemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da"Uzun bir aradan sonra Maden ilçemizde sentetik sahamızı tamamlayarak hizmete açtık. Pazar günü oynanan karşılaşmayla birlikte Maden Bakırspor ile Abdullahpaşaspor yeni sahada ilk resmi müsabakayı gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte ilçemizde birçok amatör müsabaka bu sahada oynanacak. Yıllarca toprak zeminde, sporcularımız için uygun olmayan şartlarda futbol oynanıyordu. Yapımı tamamlanan tesisimizde sosyal alanları ile tribün bulunmaktadır" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi

Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a telefon! "Füze" olayı için çarpıcı öneri
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı

5.1'in ardından Denizli beşik gibi! Bir kez daha sallandılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Usta oyuncu Zafer Ergin'den korkutan haber

Rıza Baba korkuttu! Haberi eşi verdi
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi

Savaş devam ederken Trump, Putin'i aradı! Gündemlerinde iki konu var