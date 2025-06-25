Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı

Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları Kayıtları Başladı
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Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları, 30 Haziran'da başlayacak ve 5-18 yaş arası çocuklara basketbol, futbol, tenis, yüzme, voleybol ve kalecilik eğitimleri verecek. Kayıtlar için İl Özel İdare Spor Salonu açık.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları, bu yıl da birçok branşta faaliyetlerde bulunacak.

Elazığ İl Özel İdare Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. 30 Haziranda başlayacak olan kurslardan 5-18 yaş arası çocuklar hem eğlenecek hem de profesyonel eğitmenler eşliğinde kendilerini geliştirecekler. Ücretli olacak olan yaz spor okullarında basketbol, futbol, tenis, yüzme, voleybol ve futbol kalecilik eğitimleri verilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler için İl Özel İdare Spor Salonu Kayıt Ofisi mesai saatleri içinde açık olacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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