Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ maçı hazırlıkları tamamlandı - Haberler

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Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ maçı hazırlıkları tamamlandı

AA - Suat Öztürk - Spor
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Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ maçı hazırlıkları tamamlandı

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın BOTAŞ ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın BOTAŞ ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Spor Salonu'nda, başantrenör Mehmet Özkan yönetiminde 1,5 saat süren antrenman sonrası Elazığ İl Özel İdaresi takımı, kampa girdi.

Yarın saat 13.30'da İl Özel İdaresi Çimentaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, ücretsiz izlenebilecek.

Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ maçı hazırlıkları tamamlandı

AA / Suat Öztürk - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mehmet Özkan, Çimentaş, Elazığ, Spor, Haberler

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