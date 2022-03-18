Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ maçı hazırlıkları tamamlandı
AA - Suat Öztürk - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın BOTAŞ ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın BOTAŞ ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çimentaş Spor Salonu'nda, başantrenör Mehmet Özkan yönetiminde 1,5 saat süren antrenman sonrası Elazığ İl Özel İdaresi takımı, kampa girdi.
Yarın saat 13.30'da İl Özel İdaresi Çimentaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, ücretsiz izlenebilecek.
Mehmet Öz'ün Senatoya seçilmesi durumunda Türk vatandaşlığından ayrılacağı yönündeki kararını uygun görüyor musunuz? #MehmetÖz | #DrOz— Haberler (@Haberler) March 17, 2022
AA / Suat Öztürk - Spor