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Elazığ Gençlik Merkezi okulları ağırlıyor

Elazığ Gençlik Merkezi okulları ağırlıyor
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Elazığ Gençlik Merkezi, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Gönül-İhsan Tangülü Ortaokulu, Avukat İbrahim Gök İlkokulu ve Şehit Faruk Demir İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Elazığ Gençlik Merkezi, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Gönül-İhsan Tangülü Ortaokulu, Avukat İbrahim Gök İlkokulu ve Şehit Faruk Demir İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen bu anlamlı ziyaret, renkli ve eğitici anlara sahne oldu. Gençlik Merkezi, yıl boyunca düzenlediği yaz kursları, okul ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle hareketli günler yaşıyor. Okulların açılmasıyla birlikte, hem gençlik merkezine, okullardan ve sivil toplum kuruluşlarından yoğun ziyaretler gerçekleşiyor hem de gençlik merkezi lider ve gönüllüleri okullara giderek gençlere merkezlerin faaliyetlerini tanıtıyor. Ziyaretler sırasında ise çocuklara eğlenceli oyunlar oynatılarak keyifli anlar yaşatılıyor. Gençlik Merkezinin tanıtımıyla başlayarak, öğrencilere merkezin sunduğu imkanlar ve etkinlik alanları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Daha sonra Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen eğitsel etkinliklerle devam etti. Öğrencilere, koordinasyon becerilerini geliştiren eğitici oyunlar, parkur aktiviteleri ve geleneksel Türk sporu matrak oynatıldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, "ÇEDES Projesi kapsamında gençlerimizi Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür etkinliklerle hem eğlenip hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulmaları bizler için gurur verici. Gençlik Merkezi'mizde düzenlenen atölye çalışmaları, eğitici oyunlar ve etkinlikler sayesinde, öğrencilerimizin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak temel hedeflerimizden biri. Bugün burada gençlerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek, yaptığımız çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Her zaman gençlik merkezi personellerimiz okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir arada olarak oyunlar oynuyorlar. Bu tür organizasyonlarla daha fazla gencimize ulaşmayı ve onların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymaları için her türlü imkanı sunmayı sürdüreceğiz. Çalışmalarımıza destek veren öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm ekibimize teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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