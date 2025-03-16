Elazığ FK ve Kahramanmaraşspor 1-1 Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 1. Grup'un 24. haftasında 23 Elazığ FK, evinde HG Hospital Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Burak Kaan ve Semih'ten geldi.
Nesine 3. Lig 1. Grup'un 24. Haftası'nda 23 Elazığ FK, evinde konuk ettiği maçta HG Hospital Kahramanmaraşspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent Hıdır Bilek
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Anıl Küçükkaraca, Recep Tayyip Keleş
23 Elazığ FK: Akın İsmail Köroğlu, Sezer Kahraman, Ömer Faruk Yaylacı (Hüseyin Akın dk. 67), Fatih Balata, Anıl Çıracı, Muhammed Mert Dursun (Mert dk. 79), Haktan Yüce (Alp dk. 89), Oğuzhan Turan (Fatih dk. 79), Abdullah Yıldızer, Bahri Can Avcı, Burak Kaan Sezgin
Kahramanmaraşspor: Olcay Toplu, Serdar Yıldırım (Furkan dk. 83), Ali Osman Karnapoğlu, Emre Kars, Hüseyin Turunç, Semih Kayan (Miraç dk. 62), Birhan Vatansever, Yunus Tarhan (Serhat Tarhan dk. 59), Mustafa Arda Mutlu (Berke dk. 59), Yasin Reis, Mustafa Apardı
Goller: Burak Kaan (dk. 42-pen.) (23 Elazığ FK), Semih (dk. 3) (Kahramanmaraşspor)
Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Abdullah, Sezer(23 Elazığ FK), Yunus, Serdar, Mustafa, Serhat, Olcay (Kahramanmaraşspor) - ELAZIĞ