Elazığ'dan genç milli takım seçmelerine 7 futbolcu

Antlaya'da devam eden U14 yaş grubu milli takım seçmelerine Elazığ'dan 7 yıldız adayı davet edildi.

Genç milli takımlar tarafından düzenlenen ve 2008 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmeleri Antalya'da yapılan karşılaşmalarla devam ediyor. Malatya bölge takımında Elazığlı 7 futbolcu bulunuyor. Elazığ Yolspor Kulübünden 4 ve Elazığ İl Özel İdarespor'dan 3 isim organizasyonda hünerlerini sergiliyor. Elazığ Yolspor Kulübünden Muhammed Kasım Kuzu, Muhammed Arda Özdemir, Mustafa Emir Kaya ve Tayfun Altunbaş, Elazığ İl Özel İdarespor'dan ise Umutcan Tunç, Bedirhan Pala ile Efe Berk Keskin U14 Milli takımında yer almak için mücadele ediyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor