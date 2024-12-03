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Elazığ'da U-16 Basketbol Yerel Lig Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da U-16 Basketbol Yerel Lig Müsabakaları Sona Erdi
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Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleştirilen U-16 basketbol yerel lig müsabakaları 4 takımın katılımıyla sona erdi. Genç sporcuların performanslarının sergilendiği turnuvada, dereceye giren takımlar belirlendi.

Elazığ'da Yakup Kılıç Spor Salonunda gerçekleştirilen U-16 basketbol yerel lig müsabakaları, 4 takımın katılımıyla sona erdi.

Genç sporcuların yeteneklerini sergilediği bu organizasyonda kıyasıya rekabet yaşandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlar Genç Sporcular Amatör Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Sporcular Amatör Spor Kulübü (B) Takımı ve Yurdum Spor Kulübü oldu. Turnuva boyunca genç oyuncuların performansı dikkat çekerken, izleyiciler de mücadele dolu maçlarla keyifli anlar yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "U-16 basketbol yerel lig müsabakalarına katılan tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına destek olmak bizim öncelikli hedefimizdir. Bu turnuva, basketbolun gençler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gösterdi. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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