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Elazığ'da U-16 Basketbol 5. Bölge Müsabakaları Sona Erdi

Elazığ'da U-16 Basketbol 5. Bölge Müsabakaları Sona Erdi
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Elazığ'da düzenlenen U-16 Basketbol 5. bölge müsabakalarında 90 sporcu mücadele etti. Genç oyuncuların performansı ve izleyicilerin ilgisi dikkat çekti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılan takımları tebrik etti.

Elazığ'da Basketbol 5. bölge müsabakaları 90 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Elazığ'da 18-20 Şubat tarihleri arasında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen U-16 Basketbol 5. bölge müsabakalarına Elazığ'dan 2, Diyarbakır'dan 2, Şanlıurfa'dan 2 ve Siirt'ten 1 takım olmak üzere toplam 90 sporcu katılım sağladı. Turnuva boyunca genç oyuncuların performansı dikkat çekerken, izleyiciler de mücadele dolu maçlarla keyifli anlar yaşadı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "U-16 16 Erkekler Basketbol 5. Bölge Müsabakalarına katılan tüm kulüpleri ve sporcuları tebrik ediyoruz. Gençlerimizin spor yoluyla kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına destek olmak bizim öncelikli hedefimizdir. Bu turnuva, basketbolun gençler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gösterdi. Dereceye giren takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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