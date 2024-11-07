Elazığ'da Spor Tırmanış Emniyetçi Eğitimi Duyuruldu

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurahim Ekin, Elazığ'da tırmanış duvarında incelemelerde bulunarak 7-9 Aralık 2024'te düzenlenecek spor tırmanış emniyetçi eğitimini duyurdu ve tüm sporcuları eğitime katılmaya davet etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve spor tırmanıştan sorumlu Abdurahim Ekin, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve Spor Hizmetleri Müdürü Alattin Özdemir'i ziyaret eden Ekin, Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübünün daveti üzerine şehre geldi. Ekin, Doğukent 15 Temmuz Spor Salonundaki tırmanış duvarında incelemelerde bulunarak, milli takım kampı için alt yapının tamamlanması, tırmanış duvarı eğitimlerinin organizasyonu ve bu alandaki gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Abdurahim Ekin, 7-8-9 Aralık 2024 tarihlerinde Elazığ'da düzenlenecek olan spor tırmanış emniyetçi eğitiminin müjdesini vererek, tüm sporcuların eğitime katılmaya davet etti. - ELAZIĞ