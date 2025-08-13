Elazığ'da Minikler Futsal Turnuvası Sona Erdi

Elazığ'da düzenlenen Minikler Futsal Turnuvası sona erdi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Baskil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, 2025 yılının "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen Minikler Futsal Turnuvası sona erdi. Turnuvaya 7 takımda toplam 68 sporcu katılırken, aileler de çocuklarını yalnız bırakmayarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Turnuva boyunca minik sporcular kıyasıya mücadele ederken, ailelerin sahadaki heyecana tribünlerden ortak olması dikkat çekti. Organizasyon; çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal yönlerinin de güçlendirilmesi, takım ruhu kazanmaları ve aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri hedefiyle düzenlendi.

Konuya ilişkin olarak Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Baskil İlçe Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen bu turnuva, sporun birleştirici gücünü ve ailelerin çocuklarıyla kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlamıştır. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunan, aynı zamanda ailelerin katılımını teşvik eden bu tür organizasyonların ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha gördük. Emeği geçen tüm antrenörlerimize, personelimize ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ