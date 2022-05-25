Elazığ'da milli maç coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da milli maç coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Elazığ'da milli maç coşkusu

Elazığ tarihinin ilk milli maçı olma özelliği taşıyan Türkiye-Slovakya CEV Altın Lig voleybol müsabakasında tribünlerden millilere büyük destek vardı.

Elazığ tarihinin ilk milli maçı olma özelliği taşıyan Türkiye- Slovakya CEV Altın Lig voleybol müsabakasında tribünlerden millilere büyük destek vardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig maçında Slovakya'yı Elazığ'da ağırladı. Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maç Elazığ'ın tarihinde ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapma özelliği de taşıyordu. 5 bin seyirci kapasiteli salonun tamamı maçtan saatler önce dolarken, merdiven boşlukları da dahil maç kapalı gişe oynandı. Muhteşem bir ambiyansta oynanan karşılaşmada Milliler rakibini 3-0 yendi ve CEV Altın Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.

Maç sonu milli sporcular tribünleri dolaşarak teşekkürlerini sundu ve galibiyet pozu vermeyi ihmal etmedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Slovakya, Elazığ, Altın, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title