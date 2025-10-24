Elazığ'da Kamu Spor Oyunları Coşkuyla Sona Erdi

Elazığ'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları sona erdi.

Elazığ'da kamu kurumları arasında birlik, dayanışma ve spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Elazığ Kamu Spor Oyunları büyük bir coşkuyla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, kamu kurumları çalışanları farklı branşlarda ter dökerken; centilmence mücadeleleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kamu kurumlarımızın bir araya gelerek dostluk içinde yarışması bizler için çok kıymetli. Sporu sadece bir rekabet aracı değil, birlik ve motivasyonun kaynağı olarak görüyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, sporcularımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ