Haberler

Elazığ'da Kamu Spor Oyunları Coşkuyla Sona Erdi

Elazığ'da Kamu Spor Oyunları Coşkuyla Sona Erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da yapılan Kamu Spor Oyunları, kamu kurumları arasında birlik ve spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Farklı branşlarda mücadele eden sporcular, centilmence yarışarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Elazığ'da düzenlenen Kamu Spor Oyunları sona erdi.

Elazığ'da kamu kurumları arasında birlik, dayanışma ve spor kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen Elazığ Kamu Spor Oyunları büyük bir coşkuyla tamamlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda, kamu kurumları çalışanları farklı branşlarda ter dökerken; centilmence mücadeleleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Kamu kurumlarımızın bir araya gelerek dostluk içinde yarışması bizler için çok kıymetli. Sporu sadece bir rekabet aracı değil, birlik ve motivasyonun kaynağı olarak görüyoruz. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, sporcularımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.