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Elazığ'da Judo Gençler A Grup Müsabakaları Tamamlandı

Elazığ'da Judo Gençler A Grup Müsabakaları Tamamlandı
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Elazığ'da düzenlenen Judo Gençler A Grup Müsabakaları sona erdi. 16 ilden 196 sporcunun katıldığı etkinlikte, genç sporcular kıyasıya yarışarak madalya kazanma mücadelesi verdi.

Elazığ'da düzenlenen ve 16 farklı ilden toplam 196 sporcunun mücadele ettiği Judo Gençler A Grup Müsabakaları tamamlandı.

Elazığ'da Ahmet Aytar Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Judo Gençler A Grup Müsabakaları tamamlandı. Müsabakalara 16 farklı ilden toplam 196 sporcu katıldı. Müsabakalar, sporcuların performanslarıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Genç sporcular, farklı sıkletlerde bireysel ve takım müsabakalarında üstünlük sağlamak için kıyasıya yarıştı. Teknik beceriler, strateji ve dayanıklılığın öne çıktığı mücadelelerde sporcular, hem madalya kazanmak hem de illerini en iyi şekilde temsil etmek için büyük çaba sarf etti. Müsabaka düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Judo Gençler A Grup Müsabakaları'na ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Böylesine önemli bir organizasyonda, genç sporcularımızın yeteneklerini sergilemelerine imkan tanımak ve iller arası spor dayanışmasına katkı sağlamak bizler için oldukça değerli. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, gençlerimizi desteklemeye ve sporun her dalında yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Müsabakada dereceye giren sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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