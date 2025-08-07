Elazığ'da Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu Düzenlenecek

Elazığ'da havalı ve ateşli silahlar branşında aday hakem kursu açılacak.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu iş birliğiyle Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu 21-23 Ağustos 2025 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenecek. Atıcılık branşında hakemlik yapmak isteyen adaylara yönelik olarak açılacak bu kurs ile, hakem havuzunun genişletilmesi ve branşın ülke genelindeki organizasyon kalitesinin artırılması hedefleniyor. Kurs, hem teorik hem de uygulamalı eğitim içerikleriyle adaylara yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde sporun her alanında olduğu gibi hakemlik ve yöneticilik alanlarında da güçlenmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda düzenlenecek olan kursa, hakemlik kariyerine ilk adımı atmak isteyen tüm spor severleri başvuru yapmaya davet ediyoruz" denildi. - ELAZIĞ