Elazığ'da Dama Turnuvası Heyecanı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen dama turnuvası yoğun katılım ve heyecanla başladı. Turnuvada yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, mücadele ve centilmenlik örnekleri dikkat çekti. Turnuvada renkli görüntüler oluştu. - ELAZIĞ

