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Elazığ'da Yüzme Şampiyonası Başladı

Elazığ'da Yüzme Şampiyonası Başladı
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Elazığ'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi düzenlendi.

Elazığ'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi düzenlendi.

Elazığ Olimpik Yüzme Havuzu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı.

Seremoninin ardından müsabakalar başladı. Yarışlara 40 ilden 17 takımdan 431 sporcu katıldı.

Müsabakalar yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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