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Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Spor Turnuvaları Düzenlendi

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Spor Turnuvaları Düzenlendi
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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında atletizm, bilardo, dart, okçuluk, satranç ve yüzme branşlarında toplam 562 sporcunun katıldığı turnuvalar gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 6 ayrı branşta turnuvalar gerçekleştirildi.

Elazığ'da, atletizm, bilardo, dart, okçuluk, satranç ve yüzme branşlarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvaları yapıldı. Turnuvalara katılan sporcular kıyasıya mücadele ederek seyircilerden alkış aldı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından branşlara göre spor tesislerinde düzenlenen turnuvalara atletizmde 191, bilardoda 22, dartta 62, okçulukta 27, satrançta 133 ve yüzmede 127 sporcu olmak üzere toplamda 562 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Ebeveynler, çocuklara moral vermek için alkışlarıyla destek oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvalara katılan sporcular hem bayram coşkusunu doyasıya yaşadı hem de ortaya koydukları performanslarla seyircilerden tebrik aldı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bizde Gençlik ve Spor olarak 29 Ekime özel düzenlediğimiz turnuvalar ile kutladık. Atletizm, dart, bilardo, okçuluk, satranç ve yüzme branşlarında düzenlediğimiz turnuvalarda sporcularımız kıyasıya mücadele etti. Katılan 184 sporcumuz ile turnuvaları sonlandırdık. Dereceye giren sporcularımızı antrenörlerini tebrik ediyor emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Turnuvalar, dereceye giren sporculara yönelik madalya ve kupa takdimi ile son buldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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