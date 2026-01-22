Elazığ Atatürk Stadyumu karla kaplandı

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bir gün önce tamamen temizlenen Elazığ Atatürk Stadyumu zemini yeniden beyaza büründü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 22. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, cuma günü saat 14.00'te MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak. Bu maç için Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri zeminin tamamını kardan arındırıp hazır hale getirdi. Kar yağışının etkisini yeniden arttırmasıyla zemin yeniden beyaza büründü. Ekipler yeniden sahayı temizleme çalışmalarına başlarken maç saatine kadar stadyumun hazır hale getirilmesi için çalışılacağı bildirildi. - ELAZIĞ