Haberler

Elazığ Atatürk Stadyumu karla kaplandı

Elazığ Atatürk Stadyumu karla kaplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da yoğun kar yağışı sonrası stadyum zemini yeniden karla kaplandı. Ekipler, Seza Çimento Elazığspor'un maçı öncesinde zemini hazır hale getirmek için çalışmalara başladı.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası bir gün önce tamamen temizlenen Elazığ Atatürk Stadyumu zemini yeniden beyaza büründü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 22. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, cuma günü saat 14.00'te MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak. Bu maç için Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri zeminin tamamını kardan arındırıp hazır hale getirdi. Kar yağışının etkisini yeniden arttırmasıyla zemin yeniden beyaza büründü. Ekipler yeniden sahayı temizleme çalışmalarına başlarken maç saatine kadar stadyumun hazır hale getirilmesi için çalışılacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

Trump, Suriye ile ilgili en radikal kararını aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu

Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
YPG, kendi silah deposunu patlattı

YPG'nin Suriye'de kaybettiğinin en net ispatı