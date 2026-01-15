Haberler

Elazığ 2. Amatör Küme'de gruplar belli oldu

2025-2026 sezonu Elazığ 2. Amatör Küme fikstürü, Amatör Spor Evi'nde yapılan toplantıyla belirlendi. 12 takımın yer aldığı lig, 1 Mart 2026'da başlayacak ve ilk 2 sırada yer alan takımlar 1. Amatör Küme'ye yükselecek.

İki grupta oynanacak olan Elazığ 2. Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu fikstürü çekildi.

2025-2026 futbol sezonu 2. Amatör Ligi fikstür çekimi, Elazığ Amatör Spor Evi'nde TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrasında kulüpler ASKF tarafından dağıtılan spor malzemelerini teslim aldı. 12 takımın katılım sağladığı 2. Amatör Lig, iki grupta 1 Mart 2026 tarihinde oynanacak müsabakalarla başlayacak. 10 hafta sürecek olan maçların ardından gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 1. Amatör Küme'ye yükselecek. Takımlar ve gruplar şöyle:

A Grubu: Keban Tekspor, Akyürekspor, Mornikspor, Madenspor, Hilalkentspor, Abdullahpaşaspor.

B Grubu: Çaydaçıraspor, Yurtbaşıspor, Sivricespor, Beyhan Bld., Baskil Gençlerbirliği, Adaletspor. - ELAZIĞ

