El Clasico'da zafer Barcelona'nın! Real Madrid, dev maçı isabetli şut atamadan tamamladı

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti ve rövanş için avantajlı skoru aldı. El Clasico'nun favorisi olarak gösterilen eflatun-beyazlıların kendi evinde sahadan yenilgiyle ayrılması büyük şaşkınlık yarattı. Öte yandan Real Madrid'in isabetli şut atamadan mücadeleyi tamamlaması ise futbolseverler arasında dalga konusu oldu.

Real Madrid ile Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Katalan devi, final için avantajı yakaladı.

REAL MADRID İSABETLİ ŞUT ATAMADI

El Clasico'da Barcelona'ya galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Eder Militao'nun kendi kalesine attığı pozisyonda geldi. Real Madrid oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyduğu mücadelede Barcelona kalesine isabetli şut atamadı.

BUSQUETS TARİHE GEÇTİ

Dev maçta 90 dakika sahada kalan Barcelona'nın deneyimli yıldızı Sergio Busquets, 46 kez ile El Clasico tarihinde en çok forma giyen isim oldu. İspanya Kral Kupası yarı final maçının 2. ayağı 5 Nisan tarihinde Nou Camp'ta oynanacak.