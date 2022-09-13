EKVADOR DÜNYA KUPASINDAN İHRAC EDİLEBİLİR

Dünya futbolunda şok bir gelişme yaşandı. Ekvador milli takımında oynayan Broyn Castillo'nun oynayabilmesi için hazırlanan yeni sahte belgeler ortaya çıktı. Daha önce gündeme gelen konuda FIFA, Ekvador Milli Takım forması giyen Byron Castillo'nun aslında Kolombiya doğumlu olduğuna ve Ekvador'un Dünya Kupası'ndan men edilmesine dair yaptığı şikayeti görüşmüş ve açılan soruşturmanın sonunda alınan karar doğrultusunda, Ekvador aleyhine açılan davanın kapatılmasına karar vermişti.

FIFA'nın bu kararının ardından Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da forma giydiği Ekvador, ortaya çıkan yeni sahte belgelerle tekrardan gözleri üzerine çekti. Yeni belgelerin ortaya çıkmasıyla Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası'ndan Ekvador'un ihracı gündemde.

SAHTE VATANDAŞLIK

Dünya Kupası'na katılacak olan Ekvador'un oyuncusu Byron Castillo'nun sahte belgeyle vatandaşlık aldığı ve aslında Kolombiyalı olduğuna dair Mayıs ayından beri süren soruşturmada yeni belgeler ortaya çıktı. Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenleyerek Ekvador Milli Takımı'nda oynama hakkı elde ettiğine dair belgeler yayınlandı. Yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.

YAŞINI KÜÇÜLTMÜŞ

Castillo, düzenlenen belgelerde yazan doğum tarihinin de 1998 aslında 1995 olduğunu itiraf etti. Ayrıca bu belgelerin düzenlenebilmesi için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığınıda itirafına ekledi.

EKVADOR İHRAC EDİLİRSE DÜNYA KUPASINA ŞİLİ GİDECEK

Ortaya çıkan yeni belgelerle birlikte Ekvador'un ihracı söz konusu. Böyle bir durumda Dünya Kupası eleme grubundaEkvador'un hemen altında bulunan Şili, Dünya Kupasına katılmaya hak kazanacak.