Ekrem Memnun, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihlerini Belirledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tecrübeli başantrenör, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" başlıklı fotoğrafını seçen Ekrem Memnun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" adlı karesine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını beğenen Memnun, "Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı karesinden yana tercihini kullandı.

Ekrem Memnun, oylamada yer alan tüm fotoğrafları çok başarılı bulduğunu belirterek, "İnanılmaz fotoğraflar. Hepsi çok etkileyici. Bazılarına bakarken tüylerim diken diken oldu. Müthiş bir yetenek. Fotoğrafları çeken bütün arkadaşları, sanatçıları yürekten kutluyorum. Hepsi de hem görsel hem de anlam olarak çok etkileyici. Seçim yaparken çok zorlandım. En çok etkilendiklerimi seçmeye çalıştım. Büyük iş, yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.