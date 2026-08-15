Çaykur Rizespor'dan Zorlu Deplasmanda 3 Puan

Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ekrem Dağ, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından, hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Sorumlusu Ekrem Dağ, "Konyaspor'dan burada 3 puanla ayrılmak, böyle zor bir deplasmanda 3 puanı alıp eve gitmek bizim adımıza çok mutluluk verici. Yani zor bir deplasman. Birinci devre biraz dengeli bir oyun oldu diyebilirim. İki taraf da arayış içindeydi. Zaman zaman defans arkasına attıkları toplarda biraz zorluk çektik. Deniz Türüç'ün arkaya attığı toplar onlar birkaç pozisyonda bizi bozdular. Direkten dönen bir pozisyonları vardı. Biz de arayış içindeydik. Yani birinci devrede dengeli bir oyun, top zaman zaman onlarda kaldı, zaman zaman bizde kaldı. İkinci devre biraz daha farklı bir oyun tabii. İkinci devre yani komple domine ettik diyebilirim. Hep arayış içindeydik, dengeli oynamaya çalıştık. Yani her pozisyonu bitir bitir değil de daha sabırla yön değiştirerek üçüncü bölgede kalarak ve savunma güvenliğimizi bütün dönen topları alıp çok kontra fırsatları da vermedik. Çok pozisyon ürettik mi? Bence hayır. Ama biraz daha orada kalitemizi arttırmamız lazım. Biraz daha zorlamamız lazım pozisyona girmek için. İkinci devrenin de oyuncu değişikliğiyle giren oyuncular gerçekten çok katkı verdi. Olawoyin olsun, Faye olsun, Emrecan penaltı aldırdı zaten. Orada kazandığımız penaltıyla da maçı kazanmaya hak ettik. Bence ikinci devreye bakarsak bence oyunu domine ettiğimiz için hak ettiğimiz bir 3 puan. Mutlu şekilde biz evimize dönüp Samsun maçına bakıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı