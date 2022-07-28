Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı - Haberler

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Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı

Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı

Barcelona, uzun süredir renklerine bağlamak için uğraştığı Sevilla'nın yıldız savunmacısı Jules Kounde'yi kadrosuna kattı. Her fırsatta ekonomik krizde olduklarını belirten Barcelona Başkanı Laporta'nın şu ana kadar yaptığı 5 transfer için 153 milyon euro harcaması ise dikkat çekti.

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Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak eski günlerine dönmek isteyen Barcelona, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Lewandowski, Cristensen ve Kessie gibi dünyaca ünlü futbolcularla kadrosunu güçlendiren Katalan devi, Sevilla'dan Kounde'yi de renklerine bağladı.

BARCELONA 5 TRANSFERE 153 MİLYON EURO HARCADI

Barcelona, Jules Kounde transferi için Sevilla'ya 50 milyon euro bonservis ödedi. Katalan devi şu ana kadar Lewandowski, Raphinha ve Kounde transferleri için 153 milyon euro harcarken; Kessie ve Christensen'i ise bonservis bedeli ödemeden transfer etti.

Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attıJules Kounde

SATIŞTAN KASAYA SADECE 23 MİLYON EURO GİRDİ

Her fırsatta ekonomik krizde olduklarını belirten Barcelona Başkanı Laporta, futbolcu satışından kulübün kasasına şu ana kadar 23 milyon euro koyarken, transfer ettiği yıldızlara ise 153 milyon euro harcadı.

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