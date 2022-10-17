Ekibine scout arayan Alanyaspor'un hocası Francesco Farioli internetten ilan verdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Francesco Farioli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı iş ilanı gündem yarattı. Kendi ekibi için maç analisti ve bir scout aradığını duyuran Farioli, bu hamlesiyle Türkiye'de de bir ilke imza atmış oldu.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, teknik ekibine dahil etmek üzere maç analisti ve scout aradığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

LinkedIn hesabından paylaştığı ilanda kendi ekibi için bir maç analisti ve bir scout aradığını duyuran İtalyan teknik adamın bu hamlesi sosyal medyada ses getirdi.

ALANYASPOR VE KARAGÜMRÜK'TE ÇALIŞTI

Geriden pasa dayalı oyun felsefesiyle tanıdığımız Faroli, Türkiye'de Alanyaspor ve Karagümrük'te çalıştı.