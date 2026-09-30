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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor mesaisini 9 Ekim'deki maça çevirdi

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Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor mesaisini 9 Ekim'deki maça çevirdi
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig 9. haftasında Orfa Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İsmet Taşdemir yönetiminde ısınma, pas ve atletik çalışmalarla geçen antrenman çift kale maçla tamamlandı; Sivasspor yarın da çalışacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
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