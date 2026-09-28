Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi idmanı çift kale maçla tamamladı

Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor maçı öncesi idmanı çift kale maçla tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenman çift kale maçla tamamlanırken, kırmızı-beyazlı ekip yarın da çalışacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Orfa Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve atletik çalışmalar gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.