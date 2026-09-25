Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor hazırlığına Hakan Dolutaş yönetiminde başladı

Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor hazırlığına Hakan Dolutaş yönetiminde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hakan Dolutaş yönetiminde başladı. Antrenman ısınma, dayanıklılık ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı; yarın çalışmalara devam edilecek.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık, kuvvet çalışmalarıyla pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.