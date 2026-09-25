Haberler

Ekenler Beton Sivasspor, Pendikspor hazırlığına Hakan Dolutaş yönetiminde başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Orfa Yap Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Hakan Dolutaş yönetiminde başladı. Antrenman ısınma, dayanıklılık ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı; yarın çalışmalara devam edilecek.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Orfa Yapı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık, kuvvet çalışmalarıyla pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Ekenler Beton Sivasspor ile Orfa Yapı Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü

"Allah akıl fikir versin" dedirten bir görüntü daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yangını söndürdü, vakit daralınca itfaiye aracının üstünde namaz kıldı

"İman varsa imkan vardır" dedirten görüntü
Pasaj kapısını tuvalet olarak kullandılar! Sabrı taşınca fotoğrafları duvara astı

Siz siz olun pasaj kapılarını bu amaçla kullanmayın
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı

Küçücük çocuklar kabusu yaşadı: Can havliyle esnafa sığındılar

Konya'da 741 obruk kayda geçti! Yaklaşık yarısı 100 yıl önce oluşmuş, sayı 2010'dan sonra hızla arttı

Tarlalarda dev çukurlar! 2010'dan sonra sayıları hızla arttı
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın

Türkiye resti çekti, verdiği tepkiye dikkat