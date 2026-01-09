Egemen Güven, Merkezefendi'de

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka forması giyen pivot Egemen Güven, eski takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer oldu. Sezon başında yine Merkezefendi'den altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılara dönmesine rağmen sakatlık problemi nedeniyle 8 maçta görev yapabilen 29 yaşında, 2.09 boyundaki oyuncu Denizli ekibine tekrar imza attı. Egemen bu sezon Karşıyaka'da 3.4 sayı, 2.8 ribaund ortalaması yakalamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor