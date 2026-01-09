Egemen Güven, Merkezefendi'de

Haberler

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka forması giyen pivot Egemen Güven, eski takımı Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer oldu. Sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon sınırlı süre alan oyuncu, Denizli ekibiyle yeni bir sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka forması giyen pivot Egemen Güven, eski takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer oldu. Sezon başında yine Merkezefendi'den altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılara dönmesine rağmen sakatlık problemi nedeniyle 8 maçta görev yapabilen 29 yaşında, 2.09 boyundaki oyuncu Denizli ekibine tekrar imza attı. Egemen bu sezon Karşıyaka'da 3.4 sayı, 2.8 ribaund ortalaması yakalamıştı.

