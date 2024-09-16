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Egehan Arna, Nemanja Bjelica'nın Rolünü Değerlendirdi

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Bahçeşehir Koleji basketbolcusu Egehan Arna, sportif direktör Nemanja Bjelica'nın takıma katkılarını ve sezon hedeflerini anlattı. Arna, Bjelica'nın iletişiminin önemli olduğunu vurgulayarak, bu sezon daha büyük başarılara odaklandıklarını belirtti.

Bahçeşehir Koleji'nin önemli basketbolcularından Egehan Arna, sportif direktör olarak göreve başlayan Nemanja Bjelica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Basketbolcular olarak bizim için önemli bir şans. Kendisi sürekli bizimle iletişim halinde. Düştüğümüz anlarda bizimle konuşup bizi tekrar yukarı kaldırmaya çalışıyor" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'nin önemli oyuncularından Egehan Arna, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine takımın hazırlık dönemi, sezon hedefleri ve kişisel hedefleri gibi konularda açıklamalarda bulundu. İlk olarak bu sezon birçok yeniliğin içinde olduklarının altını çizen Arna, "Bildiğiniz gibi bu sezon çok değişiklikler oldu. Organizasyon ve katıldığımız turnuvada da değişiklikler oldu. Çok iyi, kaliteli ve genç bir takım kuruldu. Şu ana kadar da hazırlık dönemimiz çok güzel ve keyifli geçiyor" diye konuştu.

"Nemanja Bjelica, bizim için önemli bir şans"

Kariyerinde NBA'de, Fenerbahçe'de ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiş Nemanja Bjelica'nın Bahçeşehir Koleji'nde sportif direktör olarak göreve başlamasını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu, "Basketbolcular olarak bizim için önemli bir şans. Kendisi sürekli bizimle iletişim halinde. Düştüğümüz anlarda bizimle konuşup bizi tekrar yukarı kaldırmaya çalışıyor. Onun dışında organizasyonda bizim rahatlığımız için her şeyi yapıyor. Oyunculuktan gelmiş birisi olduğu için oyuncuların yaşadığı problemleri çok iyi bilen birisi. Bizim hayatımızı kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. O yüzden biz çok şanslıyız, çok önemli bir isim" ifadelerini kullandı.

"Daha önemli başarılara imza atmak için mücadele vereceğiz"

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde aldıkları mağlubiyetin geride kaldığını bu sezon EURO Cup'ta daha önemli başarılara imza atmak için çalıştıklarını belirten kısa forvet, "Kimsenin kariyerinde istemeyeceği bir mağlubiyet yaşadık. Şanssız bir mağlubiyetti. Uzatmalar sonucu 1 sayı farkla averajı kaybettik. Belki kupayı alma şansımız çok yüksekti, başaramadık. Ama bunlar profesyonel kariyerde olan şeyler. Kazanmak olduğu gibi kaybetmek de var. Biz profesyonel sporcuların işi de geçmişi geçmişte bırakıp önündeki işlere odaklanabilmek. Bu sene çok daha önemli yerlerde oynayacağız. Çok daha önemli başarılara imza atmak için mücadele vereceğiz" sözlerini kaydetti.

Son olarak her sene üzerine koyarak devam etmek istediğini aktaran Egehan Arna, "Kişisel hedeflerim her senenin üzerine koyarak devam edebiliyor olmak. Önemli yerlerde, önemli takımlarda bulundum. Daha fazla sorumluluk ve daha fazla süre almak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Nemanja Bjelica Basketbolcu Basketbol Yaşam Spor

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