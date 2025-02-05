Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen "42. Salzburger Stier Sualtı Ragbisi Turnuvası"nda Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvada Türkiye'yi Ege Üniversitesi Spor Kulübü Sualtı Ragbisi Takımı temsil etti.

Avusturya'nın Salzburg kentinde yapılan "42. Salzburg Sualtı Ragbisi Turnuvası"nda Ege Üniversitesi Kulübü Sualtı Ragbisi Büyük Erkekler Elit Takımı şampiyon oldu. Avrupa'nın 8 ülkesinden 9 takımla lig usulü puantaj üzerinden yapılan turnuvayı Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, tüm müsabakalarında gol yemeden kazandı. Avrupa'nın köklü dokuz kulübünün yer aldığı turnuvada Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, hem takım oyunundaki üstünlüğü, hem de bireysel performanslarıyla dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan; tam akredite, öğrenci odaklı, milli yenilik ödüllü, sağlık temalı, araştırma üniversitemiz; sporun farklı branşlarında da önemli başarılara imza atarak göğsümüzü kabartıyor. Göreve geldiğimizde sporun öneminin bilincinde olarak 25 yıl aradan Spor Kulübümüzü tekrar aktif hale getirdik. Sporu bir kültür haline getirmek için sürdürülebilir bir spor ekosistemi oluşturduk. Bir yandan öğrencilerimize spor yapacakları alanlar kazandırırken diğer yandan da profesyonel sporcuları yetiştirdik. Bu kapsamda Spor Kulübü bünyesinde kurduğumuz Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, önemli başarılara imza atıyor. Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen, Avrupa'nın köklü kulüplerinin yer aldığı turnuvada Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı, şampiyon oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz sporuna nitelikli katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR