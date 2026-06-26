Egeli sporcu Liyne Nisa Akgül'den çifte dünya ikinciliği

Brezilya'da düzenlenen FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Şampiyonası'nda Wushu Kung-Fu branşında yarışan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Liyne Nisa Akgül, iki ayrı kategoride dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen FISU Üniversiteler Dövüş Sporları (Combat Sports) Dünya Şampiyonası'nda Ege Üniversitesi rüzgarı esti. Şampiyonada hem Wushu Kung-Fu Milli Takımı hem de Ege Üniversitesi adına ter döken Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Liyne Nisa Akgül, Taichi dalında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, Taolu branşının 'Taijijian' ve 'Taijiquan' kategorilerinde elde ettiği derecelerle iki ayrı dünya ikinciliği kazanarak Türkiye'ye ve Ege Üniversitesine büyük bir gurur yaşattı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasından, madalyalarla dönen Liyne Nisa Akgül'ü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"Hayatta sadece bir kez yaşanabilecek eşsiz bir deneyim"

Uluslararası üniversiteler arası müsabakaların önemine değinen Liyne Nisa Akgül, bu deneyimin sporcular için nadir bir fırsat olduğunu vurguladı. Şampiyonada sadece bireysel değil, takım olarak da büyük bir rekora imza attıklarını belirten Akgül, "Brezilya'nın Braslia kentinde düzenlenen FISU Üniversiteler Dövüş Sporları Dünya Şampiyonasında, Wushu Kung-Fu Milli Takımı ve Ege Üniversitesi adına yarışarak Taichi dalında iki ayrı kategoride iki dünya ikinciliği elde ettim. Üniversiteler arası uluslararası bir müsabaka olduğu için bu yarışma bizim için bambaşka ve neredeyse her sporcunun hayatında sadece bir kez yaşayabileceği eşsiz bir deneyimdi. İki ya da dört yılda bir düzenlenen bu denli büyük ve prestijli bir organizasyonda, hem ay yıldızlı bayrağımızı hem de okulumu kürsüye taşıyarak iki gümüş madalya kazanmanın derin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Üstelik Wushu Milli Takımı olarak şampiyonayı 6 birincilik ve 8 ikincilik olmak üzere toplam 14 madalyayla tamamladık; tüm ülkeler ve branşlar arasında en çok madalya kazanan takım olarak zirveye yerleşmek bizim için apayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu tarihi başarının arkasında, ilk günden beri bizlere inanan ve her adımda destek olan çok büyük bir emek zinciri var. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen federasyon yönetimimize ve bu büyük organizasyonda ay-yıldızlı formayı temsil etmemizi sağlayan teknik kadromuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı