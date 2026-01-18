Haberler

Ege Tok, ABD'deki kaykay yarışmasında şampiyon oldu

Ege Tok, ABD'deki kaykay yarışmasında şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Tok, Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi Finali'nde 'open-advanced' kategorisinde birinci olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Kaliforniya Amatör Kaykay Ligi (CASL) Finali'nde yarışan Ege Tok, birinci oldu.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre Florida eyaletinin Jacksonville kentindeki CASL final etabında Türkiye'yi, ikiz kaykaycılar Efe ve Ege Tok temsil etti.

Finalde sergilediği başarılı performansla öne çıkan Ege Tok, "open-advanced" kategorisinde, "vert/bowl" disiplininde şampiyonluğa ulaştı.

Federasyon başkanı Fahrettin Yıldız da yarışları yerinde izledi.

Organizasyonun final etabına katılacak sporcular, ABD'de yıl boyunca farklı bölgelerde düzenlenen müsabakalarla belirleniyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Alanya'da nefes kesen maç Fenerbahçe'nin! Zirvede puan farkı 1'e indi

Fenerbahçe Galatasaray'ın ensesine yapıştı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

Galatasaray öncesi son maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu!