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Ege rallisinin ikinci günü tamamlandı

Ege rallisinin ikinci günü tamamlandı
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Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Marmaris Ege Rallisi'nin ikinci günü bugün geçilen 6 özel etap ile sona erdi.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Marmaris Ege Rallisi'nin ikinci günü bugün geçilen 6 özel etap ile sona erdi.

Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen rallinin gün sonunda, Team Petrol Ofisi ekibi Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ilk sırada yer alırken, 04.1 saniye farkla Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikinci ve Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Yarışın iki çeker klasmanında Hüseyin Çetmen-Çağlar Süren ve Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası klasmanında Evren Olcay-Yenal Kaya lider durumda yer alırken, kadın pilotlarda GP Garage My Team'den Eda Soylu günü birinci sırada tamamladı.

Marmaris Ege Rallisi'nde yarın saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek ve saat 14.30'dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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