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Ege Bilim'den Kocaelispor'a bağlılık mesajı

Ege Bilim'den Kocaelispor'a bağlılık mesajı
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Kocaelispor’un genç futbolcusu Ege Bilim, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayla mücadele etmek istediğini belirterek, kendisini isteyen kulüplere önceliğinin Kocaelispor olduğunun cevabını verdiğini söyledi.

Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim, yeni sezonda yeşil-siyahlı formayla mücadele etmek istediğini belirterek, kendisini isteyen kulüplere önceliğinin Kocaelispor olduğunun cevabını verdiğini söyledi.

Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'un genç futbolcusu Ege Bilim, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini belirterek, "Kampımız güzel ve yoğun geçiyor. İlk etabı Riva'da tamamladık. İkinci etap için Topuk Yaylası'ndayız. Burada da 5-6 günlük bir sürecimiz kaldı. Zorlu ve geliştirici antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İki tane de hazırlık maçımız var. İnşallah en iyi şekilde atlatacağız. Öncelikle hocamızın bizlere, gençlere karşı tutumu gerçekten çok iyi. Sürekli geliştirmeye ve öğretmeye çalışıyor. Biz de onun bilgeleri ile gelişmeye devam ediyoruz. Öncelikle geçen sene Yalova FK'ya gitmiştim. Şimdi tekrar buraya geldim. Bu sezon hedefim burada kalmak. Arayan soran bir sürü kulüp oluyor ama benim onlara tek cevabım, önceliğimin Kocaelispor olduğunu söylüyorum. Bakalım hocamızın takdiri. Burada kalmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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