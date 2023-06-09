Efsaneler maçında Volkan Demirel'in kurtarışı ağızları açık bıraktı! Spiker bile ne diyeceğini bilemedi

İstanbul'da yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi, efsaneler Yenikapı'da düzenlenen organizasyonda gösteri maçı yaptı. Türk futbolunun önemli isimlerinin yer aldığı mücadelede Volkan Demirel, Hollandalı efsane futbolcu Seedorf'un şutunda yaptığı kurtarışla büyük alkış aldı. Eski formundan hiçbir şey kaybetmeyen Demirel'in yaptığı kurtarış karşısında maçın spikeri, "Neler yapıyorsun Volkan Demirel?" ifadelerini kullandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi Acun Ilıcalı, efsaneler arasında maç organize etti. Oynadıkları döneme damga vurmuş Türk ve yabancı futbolcuların maçına Volkan Demirel damga vurdu.

VOLKAN DEMİREL'DEN ENFES KURTARIŞ

Roberto Carlos'un yaptığı ortada Quaresma'nın kafa vuruşu direkte patladı. Hollandalı efsane futbolcu seken topa düzgün şekilde vururken Volkan Demirel, müthiş bir kurtarışa imza attı.

"ESKİLERDEN KİMSE KALMAMIŞ"

Pozisyon karşısında şaşkınlığını saklayamayan maçın spikeri, "Neler yapıyorsun Volkan Demirel?" ifadelerini kullandı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan Demirel performansının övülmesi sonrası, "Ben eskisi gibiyim de, eskilerden kimse kalmamış." dedi.