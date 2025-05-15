Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin popüler futbol takımlarından Inter Miami'de kariyerini sürdüren deneyimli futbolcu Jordi Alba, kulübüyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Bir zamanların dünyadaki en iyi sol beki olarak gösterilen Jordi Alba'dan yeni bir imza geldi. Kariyerini ABD'de sürdüren ve MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen 36 yaşındaki deneyimli futbolcu Jordi Alba, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı.

2 YILLIK İMZA

Inter Miami'den yapılan açıklamada, Jordi Alba ile yeniden anlaşma sağlandığı ve yıldız oyuncunun sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

SEZON PERFORMANSI

Jordi Alba, takımıyla bu sezon toplamda 17 maça çıkarken, bu maçlarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Jordi Alba, Inter Miami'de bir zamanlar Barcelona'da eski takım arkadaşları olan Lionel Messi, Sergio Busquets ve Luis Suarez gibi isimlerle birlikte aynı takımda forma giyiyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İlk görüşme Bakan Fidan'la! Rusya ile Ukrayna heyetleri yarın görüşecek

İlk görüşme Fidan'la! İstanbul'daki barış zirvesinde tarih değişti
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

5.2 büyüklüğündeki depremin ardından uykuları kaçıracak uyarı
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Jessica Alba yi alsa daha çok ilgimizi çekerdi bu haber:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu

Fenerbahçe Osimhen'in bonservisini ödeyecek formülü buldu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.