Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor

Tüm dünya, YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki tarihi boks maçı için ekran başında geri sayıma geçti.Tyson, merakla beklenen karşılaşma için ATT Stadı'na giriş yaptı. Bu esnada 58 yaşındaki efsane boksörün üzerindeki ceket çok konuşuldu.

CEKETİ GÜNDEM OLDU: DEMİR MIKE

Mike Tyson, tarihi boks maçı için TSİ 05.30 sularında müsabakanın gerçekleştirileceği Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'na geldi. Tyson'un giydiği ceketin üzerinde "Iron Mike (Demir Mike) yazması dikkat çekti. Efsane boksör'ün ceketi, tüm dünyanın gözünün kulağının çevrildiği müsabaka öncesinde gündem oldu.

"PARTİ ZAMANI" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mike Tyson, tarihi maçın yapılacağı ATT Stadı'na giriş yapmadan önce bir paylaşım yaptı. Gündem olan ceketiyle arkadan çekilmiş fotoğrafını paylaşan efsane boksör "Party Time (Parti zamanı)" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

TARİHİ MAÇ KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sporseverler, gecenin ana etkinliği Jake Paul- Mike Tyson maçından önce üç karşılaşma daha izleme fırsatı buldu. ATT Stadı'nda merakla beklenen müsabaka öncesi süper orta sıklette Neeraj Goyat-Whindersson Nunes, yarı orta sıklette Mario Barrios-Abel Ramos ve süper hafif sıklette Katie Taylor-Amanda Serrano maçları yapılacak. Bu üç müsabakanın ardından gecenin ana etkinliğinde ise Jake Paul ile Mike Tyson ringe çıkacak. 2 dakikalık 8 raunt üzerinden gerçekleştirilecek müsabakanın başlamasının 07.00-07.30'u bulması bekleniyor.