Efsane kaleci Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirdi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Hollandalı efsane kaleci Edwin van der Sar, Hırvatistan'daki tatili sırasında beyin kanaması geçirdi. Helikopterle hastaneye kaldırılan eski eldiven, yoğun bakıma alındı. Daha önce genel müdürlüğünü yaptığı Ajax'ın yaptığı açıklamada, Sar'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

Hırvatistan'ın Split şehrinde tatil yapan Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Önünde kritik saatler bulunan Sar'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Edwin van der Sar beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı. Daha önce Ajax'ın genel müdürlüğünü de yapan Sar için Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, durumunun stabil olduğu ve yeni bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Edwin van der Sar kariyerinde 821 maça çıktı. Hollandalı efsane eldiven bu mücadelelerin 368'inde kalesinde gole izin vermedi. Kariyerinde birçok başarı bulunan Sar, Manchester United ve Ajax ile 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Hollandalı efsane kaleci, Manchester United ile 4 kez Premier Lig'i kazandı.