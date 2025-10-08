Efsane kaleci 82 yaşında maça çıktı! İşte sonuç

İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Lamberto Boranga, 82 yaşında sahaya çıkarak adeta tarihe geçti. Tecrübeli kaleci, İtalya 7. Lig ekiplerinden USD Trevana formasıyla Foligno karşısında kaleyi korudu ve böylece İtalya'da sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

Geçtiğimiz yıl "Yeniden sahaya çıkacağım" diyerek hedefini açıklayan Boranga, sözünü tuttu ve futbol tarihine bir kez daha adını yazdırdı.

1960'TAN 2025'E UZANAN BİR KARİYER

Profesyonel futbol kariyerine 1961 yılında başlayan Boranga, Fiorentina, Parma ve Cesena gibi önemli kulüplerde forma giydi. 1970'li yıllarda Cesena'da düzenli ilk 11 oyuncusu olan Boranga, o dönemde Carlo Ancelotti ile aynı takımda top koşturdu.

Sadece futbolda değil, atletizmde de aktif bir sporcu olan Boranga, uzun atlama ve yüksek atlama dallarında master kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.

10-0'LIK MAĞLUBİYET VE 5 GOLLÜ GÜN

USD Trevana'nın Foligno'ya karşı oynadığı maçta Boranga'nın işi hiç kolay olmadı. Takımı, mücadeleden 10-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Maçta 5 gol yiyen Boranga, ardından kenara alınırken yerini 26 yaşındaki Maurizio Rossi'ye bıraktı. Ancak Rossi de kalede zor anlar yaşadı ve kalan bölümde 5 gol daha kalesinde gördü.

"HATALARIM OLDU AMA İYİ KURTARIŞLAR DA YAPTIM"

Karşılaşma sonrası The Sun'a konuşan Boranga, "İki hata yaptım ama üç-dört iyi kurtarışım da vardı" dedi. 82 yaşındaki kaleci, performansına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmeyeceğini dile getirdi.