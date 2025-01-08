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Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Anıldı

Yaşar Doğu, Vefatının 64. Yılında Anıldı
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Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri başında anıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Askeri Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma törenine, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, eski güreşçiler ve sevenleri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde konuşan Prof. Dr. Gazanfer Doğu, "Babam ülkemize, milletimize mal olmuş bir şampiyon. Burada ailemizi temsil ediyorum ve beni şahsen arayan eski Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in sözlerini iletiyorum: ' Yaşar Doğu'nun sergilediği değerleri unutmayın. Mesele şampiyonluklar değil, ülkemizi birleştiren, herkesi kucaklayan ruhu, inancı ve sadakati hatırlayın.' Biz de ailesi olarak bu sözlere yürekten katılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşar Doğu'yu rahmetle anan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de "Yaşar Doğu hocamız sadece şampiyonluklarıyla değil, yetiştirdiği sporcularıyla, onlar için yaptığı fedakarlıklarıyla, karakteriyle nam salmış bir efsanedir. Biz de onun izinden yürüyoruz. İnşallah biz de bu hayattan göçüp gittiğimizde, onun gibi spora hizmetimiz ve yaşantımızla iz bırakmış oluruz. Hocamıza tekrardan Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum. Türk güreşi onu unutmayacak. Anısına Yaşar Doğu Turnuvası'nı da temmuz ayında yapacağız." diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel de konuşmasında, Yaşar Doğu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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