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Efsane geri dönüyor! Süper Lig'in eski takımı Manisaspor namağlup şampiyon oldu

Efsane geri dönüyor! Süper Lig'in eski takımı Manisaspor namağlup şampiyon oldu
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Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Manisaspor, Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı.

Süper Lig'in köklü temsilcilerinden olan Manisaspor, adeta küllerinden yeniden doğuyor. Manisaspor, Süper Amatör Lig'de namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e çıktı.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDULAR

Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamayan Manisaspor bu sezon yaptığı atakta tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi.

Sezon başında iddialı bir kadro kuran Siyah-beyazlı ekip Süper Amatör'de hem normal sezonu hem de Play-Off'u yenilgisiz zirvede bitirdi. Son maçında rakibi Saruhanlı Belediyespor'un sahaya çıkmaması sonucu 3 puanı hükmen hanesine yazdıran Siyah-beyazlılar şampiyonluğu garantileyip Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmenin gururunu yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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