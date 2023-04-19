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Efsane geri döndü! Milan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

Spor Haberleri

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. İlk maçta deplasmanda Napoli'yi 1-0 mağlup eden Milano ekibi, ikinci maçta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Milan maçta 42'de Giroud'nun golüyle öne geçti. Napoli, 90+3'te Osimhen ile beraberliği buldu ama yetmedi. Milan'da 22. dakikada Giroud, Napoli ise 82'de Kvaratskheila ile penaltı kaçırdı.

Efsane geri döndü! Milan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde

Devler Ligi'ni 3 kez kazanan İtalyan devi, 2007'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Milan, yarı finalde Inter-Benfica eşleşmesinden tur atlayan takımla eşleşecek. Inter, Portekiz'deki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ac Milan Napoli Spor Haberler

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