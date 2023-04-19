Efsane geri döndü! Milan, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde
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Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. İlk maçta deplasmanda Napoli'yi 1-0 mağlup eden Milano ekibi, ikinci maçta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Napoli ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Napoli ile rövanşta 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.
Milan maçta 42'de Giroud'nun golüyle öne geçti. Napoli, 90+3'te Osimhen ile beraberliği buldu ama yetmedi. Milan'da 22. dakikada Giroud, Napoli ise 82'de Kvaratskheila ile penaltı kaçırdı.
Devler Ligi'ni 3 kez kazanan İtalyan devi, 2007'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Milan, yarı finalde Inter-Benfica eşleşmesinden tur atlayan takımla eşleşecek. Inter, Portekiz'deki ilk maçı 2-0 kazanmıştı.